Dit moeten agenten doen tijdens een aanslag

Een ophefmakende uitspraak. "Het is onmogelijk dat kinderen uit Sledderlo of Kolderbos het op hun 18de tot de eerste ploeg van KRC Genk schoppen, omdat ze door de luchtvervuiling over een verminderde longcapaciteit beschikken". Dat zeggen de dokters van Geneeskunde voor het Volk in Genk. Ze bestuderen de luchtverontreiniging in de buurt al jaren. Nieuw onderzoek van de UHasselt toont aan dat er een link is tussen luchtvervuiling en de prestaties op school. Vuile lucht maakt kinderen minder aandachtig. Afhankelijk van waar kinderen wonen, kan dat op korte of lange termijn leiden tot slechtere prestaties.