"Als ik Peter Maes was, stapte ik nu zelf op." Dat is één van de vele uitspraken van onze analisten dit weekend in ons voetbaljaaroverzicht. Met vier vaste analisten blikken terug op 2016, maar kijken we ook al verder naar 2017. Eén uur lang brengen we u alle hoogtepunten, maar ook dieptepunten uit het afgelopen voetbaljaar.