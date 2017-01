Driekoningen zingen in Ham

Een van de vluchtelingen die in Limburg begeleid werd op zoek naar een eigen woning is Alisina Omidi. Alisina is 18 jaar, verblijft nu al twee jaar in België en woont sinds kort in een eigen studio in Hasselt. De jonge Afghaan werd begeleid door de Limburgse vzw De Oever, een organisatie die zich inzet voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.