Exclusief: eerste interview met kersverse Genkspits Naranjo

KRC Genk bereikte vandaag een akkoord met José Naranjo. De Spaanse spits komt over van Celta de Vigo en tekende in Genk een contract voor 3,5 seizoen. De 22-jarige spits zorgde vorig seizoen voor het mooie weer bij Gimnastic de Tarragona in de Spaanse 2de klasse, waar hij goed was voor 16 goals en 5 assists. Het leverde hem de titel op van Belofte van het jaar én een transfer naar de Primera Division. Naranjo is snel, technisch zeer vaardig en kan zowel uit de voeten op de flank als centraal in de spits. José legde vandaag zijn medische tests af in Genk en sluit zo snel mogelijk aan bij de spelersgroep op winterstage.