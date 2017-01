Gladde wegen: Bromfiets onder trein in Beverst

De muur van de schande, is al de bijnaam. De muur van Paal zaait momenteel grote verdeeldheid tussen de buurtbewoners. Het gaat om de geluidsschermen, die het Agentschap Wegen en Verkeer liet plaatsen langs de E313 in Beringen. Volgens de voorstanders is de geluidsoverlast verminderd, volgens de tegenstanders is het geluid juist erger geworden. En bovendien, door de muur zijn ze hun uitzicht kwijt.