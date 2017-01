In Duitsland gestolen werktuig teruggevonden in Zonhoven

Het is onwaarschijnlijk dat seriemoordenaar Ronald Janssen vervroegd vrijkomt, omdat hij een psychopaat is. Dat zegt de advocaat van de familie Appeltans in een gesprek met onze redactie. Hun dochter Shana en haar vriend Kevin Paulus vielen in 2010 in handen van Ronald Janssen. Vanavond zendt VTM een reconstructie van de zaak uit in De Kroongetuigen. De ouders van Annick Van Uytsel werken mee aan het programma, omdat zij vrezen dat Janssen ooit in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating.