Inspectie wil Tessenderlo Chemie extra maatregelen opleggen na zoveelste lek

Door een zoutzuurlek in Tessenderlo Chemie is er rook- en geurhinder ontstaan rond de industriezone. Het lek is ontstaan door een elektriciteitspanne. De ontsnapte dampen vormden een zoutzuurwolk, maar de concentratie is zo laag dat er geen gevaar is voor omwonenden. Dat bevestigt het bedrijf aan onze redactie. Meer in het TVL-nieuws.