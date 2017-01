Lanakenaar krijgt vuurwerkpijl in oog

We gaan live naar Houthalen waar familie, vrienden en vele andere Limburgers een herdenkingsmoment houden voor de jongeman die om het leven kwam bij de aanslag in Istanboel waar een terrorist 39 mensen doodschoot. Een inwoner van Rekem is half blind nadat hij op oudejaarsavond een vuurpijl in zijn oog kreeg terwijl hij rustig naar het vuurwerk stond te kijken. In Lummen gaat het huis van Danny Vanhamel in de vlammen op na een ontploffing. Vanhamel zat een lange gevangenisstraf uit voor de ontvoering van Anthony Declerk. Het parket gaat er voorlopig van uit dat er geen kwaad opzet in het spel is. En in het laatste deel van ons jaaroverzicht zoeken we een verklaring voor het succes van de Pokémonrage.