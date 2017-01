Op pad met de fiets? Vergeet je verlichting niet!

In Limburg wordt deze week de thema-actie 'Verlichting van zwakke weggebruikers en bromfietsers' gestart. De laatste dagen is het mistig en krijgen we te maken met grillig regenachtig weer. Fietsers moeten beseffen dat een degelijke fietsverlichting dan absoluut geen overbodige luxe is.

Fietsverlichting is niet alleen belangrijk om zelf goed te kunnen zien waar je fietst, maar vooral dat andere weggebruikers jou goed kunnen zien. "Je veilig voelen in het verkeer begint met je zichtbaar maken, val dus op! Als iedere fietser nu zijn licht aan zou doen, dan zou dat veel onnodige slachtoffers schelen. In het donker fietsen zonder licht is levensgevaarlijk. En fietsverlichting is dan nog maar een minimum; fluo-vestjes en andere fluo-gadgets met verlichting combineren is nog beter!" zegt gouverneur Herman Reynders.

Tijdens de periode van 9 januari tot en met 13 januari zullen de Limburgse politiekorpsen traditioneel aandacht schenken aan de zichtbaarheid van fietsers en bromfietsers in het verkeer. Wanneer minderjarigen (-18 jaar) betrapt worden op defecte verlichting of het niet gebruiken van verlichting, kan er gebruik gemaakt worden van het 'jongeren-pv' en de hieraan gekoppelde verkeersvormingsklas. Het parket engageert zich om de in het kader van de actie opgestelde processen-verbaal met prioriteit te behandelen.