Opnieuw Euromiljonair in Limburg

De kloostergemeenschap van de Clarissen in Genk wordt na 87 jaar opgeheven. De laatste twee zusters verlaten na jaren van dienstbare aanwezigheid in februari 2017 hun vertrouwde omgeving langs de Mosselerlaan in Genk. De laatste viering in de kapel vindt plaats op zondag 19 februari 2017. Daarna gaat de kloosterpoort dicht. Zuster Juliana (78) en zuster Rita (67) krijgen, zoals zij gevraagd hebben, een opvang in een woonzorgcentrum in Zonhoven. Ook andere zusters verblijven nu al in een woonzorgcentrum. Doorheen de jaren verbleven in het Genkse klooster ruim 100 zusters. Om in hun levensonderhoud te voorzien richtten ze onder meer een hostiebakkerij op. Toch waren de zusters vooral bekend omwille van hun gastvrijheid. Vele mensen kwamen er hun zorgen en problemen toevertrouwen en zochten er een woord van troost, bemoediging en geloof. Tal van lagere scholen en catechesegroepen kwamen er kennismaken met de kloosterlingen. “Gelovigen vonden de weg naar de kloosterkerk om op zondag - en voor enkelen van hen ook op weekdagen – met de zusters mee de eucharistie te vieren of even te bidden. Anderen kwamen aan de zusters een gebed vragen voor een of andere intentie. Nog anderen vonden in een persoonlijk gesprek of via de telefoon een luisterend oor voor een stuk levensverhaal dat ze graag kwijt wilden. Voor velen in Genk en in de ruimere omgeving dragen de zusters Clarissen een dieper geheim mee. Door hun leven in eenvoud en soberheid, in stilte en gebed getuigen ze van een groot vertrouwen in en overgave aan God”, vertelt Jan Boonen, bisschoppelijk afgevaardigde voor de Religieuzen in het bisdom Hasselt.