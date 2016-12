Opnieuw Lotto miljonair in Limburg

Wie droge voeding, boeken of iets anders teveel heeft kan die kwijt in de zogenaamde (Door)Geefkast in Maaseik. Voorbijgangers die interesse hebben, nemen gewoon mee wat ze leuk vinden. "De (Door)Geefkast is bereikbaar tijden de openingsuren van De Voorzorg", zegt Myriam Giebens, eerste schepen van stad Maaseik. "Bovendien is iedereen welkom om ’s avonds binnen te springen gezien de vele avondactiviteiten die hier in zaal Mosa doorgaan. Op de eerste plaats rekenen we op de buurtbewoners. Het is een laagdrempelig initiatief dat bovendien de onderlinge samenhang in onze lokale gemeenschap kan versterken." De (Door)Geefkast in Maaseik is het eerste exemplaar in dit Limburgse initiatief van SamenSterker Limburg. De partners zijn De Voorzorg Limburg, ABVV Limburg en sp.a Limburg. Pierre Vrancken, voorzitter ABVV Limburg, steunt het sociale gedachtegoed: "Wat is er mooier dan iets dat je in overschot heb en niet (tijdig) kan gebruiken, zoals boeken die uitgelezen zijn of al jaren onder stof of op zolder liggen, spelletjes, speelgoed, dubbel gereedschap of overschotten uit je eigen tuin, door of weg te geven aan anderen." "Ook De Voorzorg Limburg wil met dit kleine project mee impulsen geven aan onderlinge samenhang en solidariteit. Het is een vernieuwend en ‘puur’ initiatief dat mensen wil verbinden door een vrijwillige kleine gift aan elkaar. We hopen dat dit project inspirerend werkt!”, zegt Jacques Leten van De Voorzorg Limburg. “