Patrick Dewael: "Tongeren is de culturele hoofdstad van Haspengouw."

Pukkelpop heeft de Brand Activation Award gewonnen op de European Festival Awards 2016. De award beloont de meest creatieve en best uitgevoerde sponsoractiviteit tijdens een festival. Pukkelpop kreeg de prijs voor het Smart Grid Energy-project op Baraque Futur in samenwerking met sponsors UCLL en Eneco. Baraque Futur, het experimentele hoekje op het festivalterrein, staat volledig in het teken van duurzaamheid en experiment. Het is een minifestival binnen Pukkelpop waar de laatste nieuwigheden op gebied van ecologie worden getest en waar iedereen wordt uitgedaagd om mee na te denken over het festival van de toekomst. Het paradepaardje is duurzame energievoorziening. Groene energie blijft binnen de evenementensector een grote uitdaging en dieselgeneratoren zijn tot dusver onvervangbaar. De voorbije jaren werd druk geëxperimenteerd met zonne- en windenergie, zonneboilers voor douches, energieopwekking door festivalgangers, etc. Organisator Chokri Mahassine licht verder toe: “Samen met Hogeschool UCLL en Eneco ontwierpen we een Smart Energy Grid, een systeem dat energiestromen efficiënt aanstuurt. Het gridgedeelte (hardware) verbindt de verschillende bronnen en lasten met elkaar, terwijl het smartgedeelte (software) voor een optimaal gebruik van de opgewekte energie zorgt. Schijnt de zon hard, dan zal tijdens een optreden de energie van de zonnepanelen naar het podium worden gestuurd. Op andere momenten zullen, bijvoorbeeld, de drank- en eetstanden draaien op de opbrengst van de windmolen. Van de plaats waar het wordt opgewekt naar de plek waar het dan het meeste nodig is.” Het Smart Energy Grid project werd nooit eerder toegepast tijdens een evenement van de omvang van Pukkelpop. “We zijn bijzonder fier dat een dergelijk complex systeem getest werd tijdens Pukkelpop. Die pioniersrol zit in ons festival-DNA, en dus niet enkel op muzikaal vlak. Dat we er nu ook een award mee winnen, maakt het alleen maar mooier. Het is een hele eer!” besluit Mahassine.