2016 was een bewogen jaar voor de Turken. Niet alleen in Turkije, maar ook hier in Limburg. De mislukte staatsgreep in Turkije verdeelde de Limburgse Turken in twee kampen. Aanhangers van de prediker Fetullah Gülen worden bedreigd en opgejaagd door het pro-Erdogan-kamp. De coup zindert zo ook in onze provincie nog maanden na. Tom Kums blikt terug op een woelig jaar voor de Limburgse Turken.