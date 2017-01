Rudi Cossey en Erwin Lemmens verlaten Racing Genk

2016 was ook op sportief vlak een nieuwsrijk jaar. Trainerswissels, olympische medailles, veelbelovende jonge talenten,... Onze sportjournalist Niels Christiaens somt de 10 meest opvallende gebeurtenissen in het voetbal op. Dit zijn ze:Strafste debuut van 2016: Op zondag 7 februari trekt STVV naar Standard. Voor de Duitser Nick Proschwitz de eerste wedstrijd in Truiense loondienst. Proschwitz scoort twee keer en beslist zo de wedstrijd. Een wedstrijd die hij zich nog lang zal herinneren. Ook omdat de eerste goal meteen ook aanspraak maakt op pijnlijkste goal van 2016. Aandachtige kijkers zullen ook merken dat de slechtste verliezer van 2016 ook in het filmpje zit.Mooiste dribbel van 2016: Lionel Messi tegen Getafe, Diego Maradona tegen Engeland of Moussa Dembele tegen Willem II. Geweldige doelpunten die werden voorafgegaan door een geweldige soloactie. Wel, daarvoor hoeft u niet altijd in het profvoetbal te zijn. Martijn Stefani toverde iets geweldigs uit zijn sloffen. In de derby Bocholt-Thes Sport. Onze journalist was blij dat hij er bij was.Eerbetoon van 2016 Racing Genk verloor in 2016 een echte clubman in hart en nieren, teammanager Tony Greco. De Italiaanse Belg was geliefd in alle gelederingen van de club. Dat bleek ook op 10 april van dit jaar toen Greco geëerd werd in de Luminus Arena.Kanonskogel van 2016 Wilfred Ndidi zullen we vanaf januari moeten missen op de Belgische voetbalvelden. En dat is jammer. Kijk maar naar dit doelpunt van de Nigeriaan tegen Club Brugge.Beste dansmoves van 2016 Na de titel met Club Brugge trokken de spelers richting dancing Carré. Terwijl José Izquierdo en co de benen losschudden op de dansvloer, bleef Lommelaar Hans Vanaken stoïcijns aan een glas champagne lurken. Goed voor een knappe 9 van de vakjury.Ontgoocheling van 2016 Europees kampioen worden. Met minder waren we niet tevreden op het EK voetbal. Maar het schip strandde in Rijsel tegen Wales. Op de Truiense Grote Markt werd het verdriet verdronken.Kermisattractie van 2016 De trainerscarrousel van Lommel United. Bart De Roover, Karel Fraeye, Walter Meeuws, Tom Vandervee en nu Tom Van Imschoot. Lommel United is op zoek naar zichzelf. De exponent van die zoektocht was het wel erg korte verblijf van Walter Meeuws. Nochtans begon hij destijds met goeie moed en veel nostalgie.Afscheid van 2016 Een clubman die de deur achter zich dichttrekt. Het doet iets met een mens. Vraag dat maar aan Rob Schoofs. Hij doorliep de jeugdreeksen bij de Kanaries maar vertrok naar AA Gent.Feestje van 2016 Sporting Hasselt promoveerde afgelopen jaar voor de tweede keer in drie seizoenen. Tegen La Louvière werd er met 4-0 gewonnen in het beslissende promotieduel.Spektakelstuk van 2016 Van 3-0 naar 3-5. Bij Spouwen-Mopertingen hebben ze er nog altijd nachtmerries van. Het mirakel kwam trouwens van Thes Sport, onder leiding van trainer Wouter Vrancken.