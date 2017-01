Siebe Schrijvers keert terug naar Genk

TVL Sportcafé is terug. Niels Christiaens ontvangt vanavond Paul Kerkhofs, voorzitter van Lommel United. Analist van dienst is Dave Peters. Afgelopen weekend pakte Lommel United nog knap een punt tegen leider Roeselare, maar de Noord-Limburgers blijven wel op een troosteloze laatste plaats staan in 1B. Kan Lommel United niet beter? Of is er meer aan de hand? En hoe zit het met het stadiondossier mocht Lommel degraderen? Prangende vragen, waarop we vanavond een antwoord willen. Ook Ben Berden komt langs. Ooit een absolute topper in het veldrijden, maar op een zijspoor beland na een dopingschorsing. De Maaseikenaar crosste de laatste jaren nog in de Verenigde Staten, maar hing vorig jaar definitief de fiets aan de haak. Hij komt nog eens terug op de hoogtepunten uit z’n carrière, maar blikt natuurlijk ook vooruit. TVL Sportcafé vanavond om 21u en 23u.