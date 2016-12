Steeds meer restaurants sluiten op oudejaarsavond

Maasmechelen is niet langer de Limburgse gemeente met de hoogste werkloosheid. De werkloosheid is er gedaald tot 11,7 procent. En dat heeft te maken met VDL-NedCar. Bij de autobouwer uit Born werken al zo'n 500 Vlamingen. Daarbij veel Maaslanders. Koploper in de Limburgse werkloosheid is Genk, waar 12,1 procent van de bevolking zonder job zit. In Noord-, West- en Zuid-Limburg is de werkloosheid gedaald onder het Vlaams gemiddelde. Onze provincie doet het beter dan Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB.