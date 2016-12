TVL Nieuws, 21 december 2016

In het TVL-jaaroverzicht staan we in de laatste dagen van het jaar stil bij de grote verhalen die de Limburgers hebben beroerd in 2016. Vandaag keren we terug naar een van de meest tragische gebeurtenissen in 2016: de aanslagen in Brussel en Zaventem. 30 leerlingen van de Hotelschool in Hasselt speelden daarin ongewild een hoofdrol. Op 22 maart keken zij op de luchthaven van Zaventem de dood in de ogen. Dario Darpino sprak opnieuw met hen.