TVL Nieuws, 22 december 2016

De Tongenaar die zijn vriendin vermoordde en haar lichaam in een kist in het Albertkanaal dumpte, is veroordeeld tot 17 jaar cel.Goed nieuws voor wie wil doorzakken op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag. In 24 Limburgse gemeenten kan je gratis naar huis met de bus, in de andere gemeenten betaal je drie euro voor een feestbus.F-16's uit Kleine Brogel gaan voortaan het luchtruim in de hele Benelux bewaken.En hoe zou het nog zijn met de leerlingen van de Hotelschool in Hasselt die de terroristische aanslag op Zaventem overleefden? In het TVL-jaaroverzicht staan we stil bij de meest dramatische gebeurtenis van het jaar.