TVL Nieuws, 28 december 2016

Elk jaar krijgt ieder Hasselts gezin in ruil voor de betaalde bijdrage aan Limburg.net een aantal rollen tegoedzakken. In het reglement achter dit principe wijzigen in 2017 enkele regels. “Waar elk gezin in 2016 nog een basisbijdrage van 51 euro betaalde aangevuld met een persoonstoeslag van 18,75 tot 37,50 euro, schakelen we in 2017 over op één uniforme bijdrage”, aldus schepen van Reiniging Michel Froidmont. “Die bedraagt afhankelijk van de gezinsgrootte 63,50 euro tot maximum 88,50 euro. Vooral voor alleenstaanden heeft dit gevolgen. In 2016 betaalden zij nog 69,75 euro, dat zakt nu naar 63,5 euro. Alleenstaanden krijgen in 2017 bovendien 2 kleine rollen tegoedzakken in plaats van 3 rollen. We namen deze maatregel omdat heel wat alleenstaanden aangaven dat zij jaarlijks heel wat tegoedzakken overhouden.” Een andere grote wijziging is er voor bewoners van appartementen. "Voorheen deden een aantal onder hen voor de afvalophaling een beroep op een privéfirma”, vervolgt Froidmont. “Omdat zij hiervoor gebruik maakten van gemeenschappelijke containers en geen huisvuilzakken, moesten ze enkel de basisbijdrage betalen. Limburg.net neemt deze containerophaling nu over. Hierdoor betalen ook alle bewoners van appartementen vanaf 2017 de volledige bijdrage. In plaats van tegoedzakken, krijgen zij die gebruik maken van gemeenschappelijke containers een vrijstelling in kilo’s. Die bedraagt 60 kilo voor een alleenstaande en 180 kilo voor een gezin van 4 personen of meer.” “Voor het overige bleef het reglement ongewijzigd. In 2017 kunnen opnieuw tegoedzakken worden afgehaald. Dit is mogelijk vanaf midden februari”, aldus Froidmont. “Wie nog steeds zijn tegoedzakken van 2016 moet afhalen doet dat best snel. Na 31 december 2016 is dit niet meer mogelijk. Momenteel blijkt dat 16%, het equivalent van 5500 Hasseltse gezinnen, dit nog niet deed.”