Grote terreurpaniek, zaterdag op de sociale media. 2 verdachte personen, die dit weekend incheckten in een Hasselts hotel, brachten geruchten op gang dat er een aanslag op til was. Het bleek loos alarm. De politie nam de tip ernstig en haalde er de terreurlijsten met mogelijke verdachten bij. Al snel bleek dat er niets aan de hand was. Mogelijk is de melding intern van bij de politie gelekt. Dat moet nader onderzoek uitwijzen.