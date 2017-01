Vader Kerim noemt racisten arme mensen

"We hebben het geluk gehad dat we de schoten in de club gehoord hebben. Anders waren we dood geweest, nu konden we nog vluchten." Dat vertelt Berkan Özden, twintig jaar, uit Leopoldsburg. Hij was zaterdagnacht in club Reina in Istanbul om Nieuwjaar te vieren, toen plots een schutter de zaak binnenviel. 39 mensen zijn overleden. Gisterenavond kwam Berkan terug thuis in Leopoldsburg. Enkele van zijn ribben zijn gebroken door een val, toen hij moest wegvluchten.