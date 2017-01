Vals geld in omloop in Limburg: "Extra waakzaam zijn."

Vanavond is het weer zover. Dan heeft werkgeversorganisatie Voka in Hasselt haar leden en beleidsmakers uitgenodigd voor - wat is uitgegroeid - tot de grootste nieuwjaarsreceptie van Limburg. "We tellen dit jaar 6.000 nieuwe starters in Limburg. Zeer moedig dat nieuwe ondernemers daar aan beginnen," zegt Francis Wanten, voorzitter van Voka Limburg.