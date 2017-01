Vriend verloot Porsche om leven van MS-patiënt te redden

Chef-kok Jeroen Vanandroye uit Sint-Truiden mag eind deze maand koken in het Crowne Plaza Hotel in Koeweit. Hij is uitgenodigd voor de Belgian Days, die ons land moeten promoten in het Midden-Oosten. Die aanvraag kreeg hij nadat de hotelbaas van het hotel in Koeweit onlangs in Mondevino in Borgloon kwam eten, dat is het restaurant waar Jeroen Vanandroye werkt.