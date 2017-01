Zo willen transportbedrijven chauffeurstekort opvangen

In onze provincie zijn vorig jaar bijna 6.000 nieuwe ondernemingen opgericht. Dat blijkt uit cijfers van werkgeversorganisatie Voka Limburg. Het is een recordcijfer: deze eeuw lag het aantal starters nog nooit zo hoog. Het is een teken dat het goed gaat met de economie in onze provincie. Voka is er zich van bewust dat niet al die starters zullen overleven, maar wijst erop dat het aantal faillissementen in 2016 liefst 15 procent lager lag dan in 2015.