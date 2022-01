1 op de 3 ondernemers ondervindt omzetverlies door personeelsuitval

Het is momenteel een grote drukte bij de Limburgse autodealers. Voor het tweede jaar op rij vindt er geen Autosalon plaats in Brussels Expo. Waardoor de klant dan maar rechtstreeks bij de concessiehouder langsgaat. Bij groep Delorge in Hasselt is het in de weekends vaak over de koppen lopen, met wachtrijen tot 15 klanten voor de verkopers. De groep, met merken als Audi en Volkswagen, besloot daarop om enkel nog op afspraak te werken.