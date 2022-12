1 op de 4 peuken komen terecht in peukenrecipiënt op busstation in Sint-Truiden

Elke 12 minuten belandt er een peuk op de grond bij een Vlaams busstation. Dat blijkt uit een onderzoek van Mooimakers, het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort, samen met De Lijn en 4 Vlaamse steden, waaronder Sint-Truiden.

Via testopstellingen in het busstation van de stad werd uitgetest welke recipiënten het grootste verschil maken om het afval van peuken te verminderen en het busstation properder te houden. Mooimakers startte dit onderzoek omdat maar liefst 50% van het aantal stuks zwerfvuil afkomstig is van peuken volgens de laatste fractietelling van de OVAM. Er zijn namelijk nog veel mensen die zich er niet van bewust zijn dat een peuk ook zwerfvuil is. Daarnaast zijn wachtlocaties zoals openbaarvervoerstopplaatsen gevoelig voor de zwerfvuilproblematiek. Uit deze verkennende testopstelling blijkt dat slechts 1 op de 4 peuken terechtkomen in peukenrecipiënten op busstations. In Sint-Truiden kwam 22% van de peuken terecht in de peukenrecipiënten. Voor het onderzoek werden er 6 peukentegels geïnstalleerd.

Uit een vergelijking met de 3 andere steden blijkt duidelijk dat het type peukenrecipiënt een invloed had op het resultaat. Bij de twee busstations met peukenpalen, een recipiënt op armhoogte, kwam gemiddeld 31% van de peuken terecht terwijl de peukentegel, een soort asbak in de grond met een rooster, slechts 17% van de peuken opving.

Uit de testopstelling blijkt overigens dat fluogroene omlijningen rondom de peukenrecipiënten heel efficiënt werken. Deze psychologische motivatietechnieken zorgen eigenhandig voor meer peuken in de peukenrecipiënten. Bij een peukenpaal met fluogroene randen belandden 1 op de 3 peuken in de peukenrecipiënt.

Niet het aantal recipiënten per perron is bovendien doorslaggevend om een schonere omgeving te garanderen. Vooral de locatie én de zichtbaarheid van de peukenrecipiënten zetten mensen aan tot de juiste actie. Ook de plaatsing aan een opstapplaats in combinatie met de aanwezigheid van een vuilnisbak versterken het gebruik van een peukenrecipiënt. Die elementen vergroten voor omstaanders duidelijk de herkenbaarheid en doel van de peukenrecipiënt.