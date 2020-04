1.123 nieuwe besmettingen en 185 overlijdens, "Maar cijfers lijken stabiel"

De laatste 24 uur zijn er 1.123 nieuwe besmettingen vastgesteld in België. Er zijn ook 185 slachtoffers te betreuren. In totaal overleden er 1.632 Belgen aan het virus. Het aantal ziekenhuisopnames ligt met 420 nieuwe opnames een pak lager dan vorige week, en het aantal opnames op de intensieve afdeling is zelfs met vier patiënten gedaald. Dat kan mogelijk 'het weekendeffect' zijn, maar het Nationaal Crisiscentrum is voorzichtig positief: de cijfers lijken te stabiliseren.



Op dit moment zijn er 2.607 Limburgers besmet met het virus. Dat zijn er 562 meer dan voor het weekend. De besmettingsgraad in onze provincie blijft 30. Dat wil zeggen dat 3 op de 1.000 Limburgers intussen besmet zijn met het coronavirus. Dit getal blijft nu al enkele dagen stabiel. Het werkelijk aantal besmettingen ligt waarschijnlijk wel een stuk hoger, omdat niet iedereen met symptomen ook getest wordt op COVID-19.



De laatste 24 uur zijn er 420 coronapatiënten opgenomen in de Belgsiche ziekenhuizen. De afgelopen dagen lag dat getal telkens tussen 500-600. Het is nog te vroeg om te mogen spreken over een echte daling, maar het Nationaal Crisiscentrum is hoopvol. De cijfers tonen een plateaufase aan. De belasting op de ziekenhuizen blijft nog steeds zwaar, dus het is belangrijk om de coronamaatregelen te blijven volgen. In de afgelopen 24 uur hebben 235 coronapatiënten het ziekenhuis mogen verlaten. Sinds 15 maart zijn er nu in totaal 3.986 patiënten genezen.