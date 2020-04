1.380 nieuwe besmettingen en 162 nieuwe overlijdens

De laatste 24 uur zijn er 1.380 nieuwe besmettingen vastgesteld in België. Het totaal aantal bevestigde gevallen staat op 22.194. Er zijn ook 162 dodelijke slachtoffers te betreuren. Daarbovenop werden er nog 241 overlijdens gerapporteerd die tussen 1 en 4 april plaatsvonden in de Vlaamse woonzorgcentra. Het merendeel daarvan was 'vermoedelijk' besmet en werd niet getest. In totaal overleden er 2.035 Belgen aan het virus.

Het aantal ziekenhuisopnames ligt met 314 nieuwe opnames een pak lager dan de afgelopen dagen. In totaal verblijven er 6.012 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 1.260 op de afdeling intensieve zorgen. Op dit moment is 56 procent van de intensieve bedden bezet. 999 patiënten worden momenteel beademd. In de afgelopen 24 uur hebben 171 coronapatiënten het ziekenhuis mogen verlaten. Sinds 15 maart zijn er nu in totaal 4.157 patiënten genezen.

Ondanks de grote stijging van de Belgische dodentol, ziet de woordvoerder van het crisiscentrum Yves Stevens een positieve tendens: "De daling in het aantal ziekenhuisopnames is bemoedigend. We zijn er nog lang niet, maar we zijn wel op de goede weg."