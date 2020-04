1.384 nieuwe besmettingen en 183 overlijdens

De laatste 24 uur zijn er 183 Belgen overleden aan het coronavirus. Dat brengt de dodentol in ons land op 1.011. Er zijn ook 1.384 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal aantal bevestigde COVID-patiënten in België op 15.348. Het Nationaal Crisiscentrum laat ook weten dat een mondmasker dragen, geen garantie biedt om het virus niet te krijgen. Het blijft vooral belangrijk om de handen goed te wassen en afstand te bewaren. "Voor de gewone burger in de straat heeft een mondmasker weinig zin," klinkt het.



1.902 Limburgers zijn intussen besmet met het virus. Dat zijn er 202 meer dan gisteren. De besmettingsgraad in onze provincie stijgt daarmee naar 22. Dat wil zeggen dat 22 op de 10.000 Limburgers besmet zijn met het virus. Het werkelijk aantal besmettingen ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger, omdat niet iedereen met symptomen ook getest wordt op COVID-19. In Limburg zijn er voorlopig 124 slachtoffers te betreuren.

In heel België liggen er 5.376 patiënten in het ziekenhuis, gisteren werden er 584 nieuwe patiënten opgenomen. In totaal zijn er 2.293 bedden voorzien op de intensieve afdelingen in de Belgische ziekenhuizen. Iets minder dan de helft van die bedden, is nog vrij. En er is ook goed nieuws: de experts beginnen de impact van de coronamaatregelen te zien. In de laatste 24 uur zijn er 363 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen. Sinds 15 maart hebben al 2.495 Belgen het ziekenhuis mogen verlaten.