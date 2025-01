Politie deelt beelden van klemgereden wagen waarmee 12-jarige dollemansrit maakt van Hasselt tot Nederland

De dakloze dertiger die de moord op een vriend bekende, moet niet voor assisen verschijnen, maar wordt geïnterneerd. De raadkamer oordeelt dat de man niet toerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten. Op 1 oktober 2022 stapte de 37-jarige man zelf naar de politie en bekent hij de moord op zijn 45-jarige vriend in dit appartement in de Rode Kruisstraat in Maaseik. De man, die net uit de gevangenis kwam, kampte met een zware drugsproblematiek en stond gekend als gewelddadig. Waarom hij zijn vriend met een messteek om het leven bracht, heeft hij nooit duidelijk kunnen uitleggen. Bij verhoren was de man vaak verward of legde hij tegenstrijdige verklaringen af. De raadkamer beslist nu dat de 37-jarige moordenaar een gevaar is voor de maatschappij, maar toch niet voor assisen moet verschijnen. Hij wordt wel geïnterneerd omdat hij te kampen heeft met psychoses en op het moment van de feiten dus ontoerekingsvatbaar was. Bekijk ook: