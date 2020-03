30 Limburgers overleden aan coronavirus

De laatste 24 uur zijn er in België 1.298 nieuwe bevestigde gevallen van het coronavirus gerapporteerd. Er zijn ook 42 coronapatiënten overleden. Minstens drie van hen, zijn Limburgers. In onze provincie zijn er intussen al 30 dodelijke slachtoffers te betreuren.



In totaal zijn er op dit moment 6.235 bevestigde besmettingen in ons land, 220 Belgen overleden aan COVID-19. Onze provincie wordt het zwaarst getroffen: 864 Limburgers hebben intussen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 181 meer dan gisteren. De besmettingsgraad in Limburg stijgt daarmee naar 10: dat wil zeggen dat 100 Limburgers op de 100.000 intussen besmet zijn. In werkelijkheid ligt dat aantal nog hoger, omdat niet iedereen met symptomen ook getest wordt op COVID-19.

Dodelijke slachtoffers Limburg

In de afgelopen 24 uur zijn er 7 coronapatiënten overleden in Limburg: 3 patiënten lagen in het Jessaziekenhuis in Hasselt, daar staat het dodentol nu op twaalf. Net als in het Sint-Trudo ziekenhuis: ook daar overleden nog drie patiënten aan het virus. En in het Vesalius-ziekenhuis in Tongeren is intussen het eerste dodelijk slachtoffer gevallen. In totaal zijn er in onze provincie 30 dodelijke slachtoffers te betreuren.

675 coronapatiënten genezen

In de laatste 24 uur werden in ons land 536 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 128 verlieten het ziekenhuis. Tussen 15 en 25 maart werden 2.844 patiënten met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis en 675 personen verlieten het ziekenhuis. Op 25 maart werden 2.652 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 605 bedden op intensieve zorgen.

Dat de stijging in het aantal nieuwe besmettingen zo hoog ligt, kan betekenen dat we een piek naderen. Maar het ligt ook aan het aantal uitgevoerde testen dat wordt opgeschroefd. Op sommige dagen werden meer dan 2.000 testen per dag uitgevoerd.