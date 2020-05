130 overlijdens en 513 nieuwe besmettingen

In Sint-Truiden heeft de partner van burgemeester Veerle Heeren vandaag het ziekenhuis mogen verlaten. Dimitri Flossy was lange tijd zwaar ziek door het coronavirus. Hij lag 17 dagen in coma, 22 dagen op de afdeling intensieve zorgen en 47 dagen in het ziekenhuis. In Sint-Truiden leven velen mee met de persoonlijke strijd van de burgemeester en haar man, die zowat symbool staat voor wat het coronavirus aanricht in de zwaar getroffen stad. Terug thuis wacht Flossy nog een lange revalidatie. Maar vandaag was het vooral een blij weerzien met zijn partner en vrienden.