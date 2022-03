De eerste mobiele sociale kruidenier in Limburg is vandaag geopend. In een sociale kruidenier kunnen mensen die het financieel wat moeilijker hebben, voor zachtere prijzen terecht voor tandpasta, groenten, fruit, en wasproducten. Met de mobiele sociale kruidenier wil Depot Margo nog meer kwetsbare mensen in Limburg bereiken. "In ontmoetingscentra in Bilzen, Nieuwerkerken en Riemst richten we maandelijks een pop-up winkel in voor enkele uren," vertelt voorzitter van Depot Margo Tony Heeren.Depot Margo is een sociaal distributieplatform dat Limburgers in armoede helpt met voordelige voeding, verzorgings- en onderhoudsproducten. Hulporganisaties komen de producten in het magazijn van Depot Margo in Diepenbeek ophalen. 25 Limburgse gemeenten en 5 sociale kruideniers zijn klant van het distributieplatform. Zo bereikt Depot Margo minstens 6000 mensen in armoede.Sociale kruidenier"Een sociale kruidenier is een kruidenierswinkeltje voor mensen die het financieel moeilijker hebben:mensen met een leefloon, een lage uitkering vanwege werkloosheid of ziekte, een zware schuldenlast," legt opbouwwerker Mark Eerdekens uit. "Bij een sociale kruidenier kunnen zij basisproducten kopen zoals groenten, fruit, droge voeding, zeep, tandpasta, poets- en wasmiddelen. De prijs die ze betalen, is beduidend lager dan in de reguliere winkels."Mobiele sociale kruidenierMet de mobiele sociale kruidenier wil Depot Margo nog meer kwetsbare mensen in Limburg bereiken. Met 'Winkel op Wielen' gaan ze rechtstreeks naar mensen met een klein budget. "In ontmoetingscentra in Bilzen, Nieuwerkerken en Riemst richten we maandelijks een pop-up winkel in voor enkele uren," vertelt Eerdekens. "We rijden er met onze bestelwagen naar toe en rollen de gevulde winkelrekken en kassa naar binnen. Op wielen dus."Sociaal luikMateriële hulp is van levensbelang voor mensen met onvoldoende budget voor voeding en basisproducten. Om uit de armoedespiraal te komen is er echter meer nodig. De sociale kruidenier maakt klanten wegwijs in het bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod. 'Winkel op Wielen' zorgt ervoor dat mensen hun rechten maximaal opnemen. Ze wil ook het sociaal netwerk van haar klanten versterken en hun zelfvertrouwen en eigenwaarde vergroten. De lokale besturen van de partnergemeenten en Depot Margo bouwen het sociale luik samen uit met workshops, infosessies en gerichte doorverwijzing.