16-jarige voetballer die in elkaar stuikt op training is overleden

Exact één maand voor 13 oktober starten we met onze reeks over de gemeenteraadsverkiezingen. We beginnen in de kleinste gemeente van België en dat is uiteraard Herstappe. Herstappe kan en wil niet fusioneren. Dat zegt huidig burgemeester Marlutje Jackers in aanloop naar de stembusgang. Herstappe is klein, maar zelfredzaam. In de aanloop naar de verkiezingen trekken we elke dag naar een Limburgse gemeente om te luisteren naar de toekomstplannen. Aan het woord zijn telkens de lijsttrekker van de meerderheid en zijn grote uitdager. Herstappe is zonder gemeenteraadsverkiezingen meteen de uitzondering, aangezien de burgemeester als enige een lijst heeft ingediend.