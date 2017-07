1600 studenten van PXL krijgen diploma in Kinepolis Hasselt

De spanning stijgt voor de filmstudenten van het derde jaar van de Luca School of Arts in Genk. Morgen gaat namelijk hun eigen kortfilm 'Vagevuur' in première. De studenten deden alles zelf, van het scenario schrijven, de financiering tot de uiteindelijke montage. Voor de hoofdrollen wisten ze topacteurs zoals Gert Winckelmans en Bart Hollanders te strikken. Het project was trouwens niet vrijblijvend, want het geldt als hun bachelorproef.