17-jarig meisje uit Houthalen-Helchteren al 10 maanden vermist

Na de vermeende "Needle Spiking" op het jongerenfestival We R Young in Hasselt woensdagavond wordt de urine van de vier jongeren die werden opgenomen in het ziekenhuis vandaag nog op 200 stoffen onderzocht. Of er iets in het bloed gevonden werd, weten we pas volgende week. Ook de verhoren van de slachtoffers zijn nog niet allemaal achter de rug.