17-jarige Spaanse student overleden in Hostel H

1 jaar geleden vond de grootste gerechtelijke en politionele actie ooit plaats in ons land naar aanleiding van het kraken van SKY-cryptofoons. Belgische politie en justitie konden 1 miljard berichten onderscheppen van meer dan 100.000 gebruikers wereldwijd. Er werd een zware slag toegebracht aan de georganiseerde criminaliteit. Er zijn sindsdien 2.000 verdachten geïdentificeerd en 276 nieuwe dossiers opgestart. Op 9 maart 2021 heeft de federale gerechtelijke politie 48 mensen opgepakt bij 200 huiszoekingen. Door berichten van versleutelde telefoons te onderscheppen, kon de politie ruim twee jaar lang de communicatie van de georganiseerde misdaad volgen. 888 verdachten gearresteerdMet deze actie werd er een eerste zware slag toegebracht aan de georganiseerde criminaliteit maar het was ook de start van heel wat nieuwe onderzoeken. Er zijn momenteel ongeveer 400 lopende gerechtelijke onderzoeken en sinds maart 2021 werden 276 nieuwe dossiers opgestart. In totaal zijn reeds 2.000 verdachten geïdentificeerd door de gerechtelijke diensten bij politie en justitie en zijn er 888 verdachten gearresteerd. Er vonden acties plaats in heel het land en ook in het buitenland. In onze gevangenissen zitten er momenteel meer dan 250 verdachten in voorhechtenis door het dossier SKY ECC. Dankzij dit dossier kunnen de gerechtelijke diensten de georganiseerde misdaad in ons land bloot leggen en bestrijden, maar ook de uitwassen aanpakken: corruptie, geweld en witwaspraktijken. Inzetten op georganiseerde criminaliteitVan meet af aan heeft de federale regering politie en justitie gesteund in deze strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Het Openbaar Ministerie en de zetel, vooral in Antwerpen, werden al versterkt met meer dan 60 mensen die actief zijn op dit dossier. En ook bij de federale gerechtelijke politie zijn er bijna 200 effectieven bijgekomen. Van 4.197 in oktober 2020 naar 4.387 in december 2021. Er wordt fors geïnvesteerd in extra middelen. Daarom werd er 7 miljoen euro voorzien voor 141 medewerkers bij het openbaar ministerie en de zetel. Dit maakt het mogelijk dat de parketten, de onderzoeksrechters, de onderzoeksgerechten en de strafrechters de toevloed aan dossiers goed kunnen verwerken. Ook de federale politie wordt versterkt met 70 miljoen euro dit jaar, oplopend tot 100 miljoen euro in 2024. Met deze bijkomende middelen kunnen er 195 extra gespecialiseerde speurders worden aangeworven.Fase 2 in operatie SKY: "Engelstalige en Albanese communicatie""Met het dossier SKY ECC hebben we een grote slag toegebracht aan de georganiseerde misdaad. Om de honderden miljoenen berichten te ontginnen, is gebruik gemaakt van artificial intelligence en machine learning om woordcombinaties met criminele inhoud filteren. Met deze techniek gaan we momenteel over tot een tweede fase, namelijk Engelstalige en Albanese communicatie ontleden. Beide talen worden veelvuldig gebruikt in de onderschepte berichten. Vervolgens zullen we een algoritme ontwikkelen dat dubieuze geldstromen, bijvoorbeeld met cryptomunten, traceert. Deze nieuwe vorm van datagestuurd onderzoek is een krachtige tool voor onze speurders. Dit willen we maximaal benutten," zegt Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie.