18-jarige bestuurder uit Genk legt positieve speekseltest af

In Brussel zijn ze niet op de hoogte van de ernst van de criminaliteit in Limburg. En daardoor lopen we heel wat middelen mis. Dat zegt procureur van Limburg Guido Vermeiren. Meer dan de helft van de geregistreerde motorbendeleden in Limburg heeft al criminele feiten gepleegd. Alle extra middelen die politie en parket kunnen helpen in de strijd tegen deze criminelen, zijn meer dan welkom aldus de procureur.