2.300 Limburgse jongeren ondersteund door jeugdvoorziening

Zo'n 1000 leerlingen van de middelbare scholen konden vanmorgen proeven van een job in de zorg op Care for Limburg, een evenement waar de verschillende ziekenhuizen en de hogescholen hun opleidingen in de kijker zetten. De paddocks van het Circuit van Zolder werden daarvoor omgetoverd tot een ziekenhuis, waar de leerlingen onder andere zelf konden opereren of wonden hechten. Met Care for Limburg wil het Limburgs Platform voor zorg- en onderwijsinstellingen jongeren op vroege leeftijd kennis laten maken met een job in de zorg, want door de vergrijzing zal er steeds meer zorgpersoneel nodig zijn.