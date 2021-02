2.500 leerkrachten nemen speekseltest af bij zichzelf in nieuw proefproject

Vanaf 22 februari zullen 2.000 tot 2.500 leerkrachten en personeelsleden van enkele scholen in het basis en secundair onderwijs elke week bij zichzelf een speekseltest afnemen. De ministers van Volksgezondheid hebben vandaag een proefproject goedgekeurd, dat zes weken zal lopen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

De bedoeling van het proefproject is om coronabesmettingen in scholen snel op te sporen en eventuele uitbraken zo snel mogelijk in te dammen. Concreet zullen de leerkrachten en personeelsleden wekelijks ’s ochtends in een tube spuwen. Het speekselstaal wordt daarna geanalyseerd op COVID-19 door middel van een PCR-analyse. Omdat het speeksel thuis wordt afgenomen, is er geen risico om anderen te besmetten en is er ook geen extra personeel of beschermend materiaal nodig.

Het project start in de week van 22 februari en zal zes weken lopen bij 2.000 tot 2.500 leerkrachten of andere personeelseden van scholen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De scholen nemen op vrijwillige basis deel aan het project. Na drie en zes weken volgt een evaluatie.

Tegelijkertijd wordt er een motivatiecampagne gelanceerd in de deelnemende scholen. Deze campagne moet een ‘gevoel van gemeenschappelijk engagement’ creëren en richt zich niet alleen op de leerkrachten en het omkaderend personeel, maar ook op de leerlingen en hun ouders. Het project werd ontwikkeld in samenwerking met de Taskforce van het Regeringscommissariaat Corona en staat onder leiding van Prof. Dr. Herman Goossens.