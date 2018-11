20.000 valse of vervallen parkeerkaarten voor gehandicapten in omloop in Limburg

- Jean Lambrecks denkt nog elke dag aan de gruwelijke gebeurtenis van zijn dochter Eefje in de zaak Dutroux. Dat zegt hij naar aanleiding van de Witte Mars in Aalst komende vrijdag. 22 jaar na de vorige mars functioneert de Belgische justitie nog steeds slecht vindt Lambrecks. - Bijna 200 politieagenten worden ingezet om de veiligheid te garanderen tijdens de Europese wedstrijd van Racing Genk tegen Besiktas nu donderdag. - Limburgse vrouwen stellen hun kinderwens steeds meer uit tot ze gemiddeld bijna 30 jaar zijn. En dat is een gevaarlijke evolutie volgens gynaecologen. Een van de gevolgen is dat er meer baby's met het syndroom van Down worden geboren. - En het was vandaag 17,7 graden in Limburg. Uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, maar geen record. Maar toch trokken de mensen massaal naar buiten om te genieten van de zon.