21-jarige Voerenaar verstopt grote hoeveelheid cannabis in autodeur

Het Hasseltse uitgaansleven is in de ban van 'het danserke'. Het gaat om een man die de voorbije weken al meermaals mensen al dansend heeft bestolen. Ondanks de waarschuwing van politie LRH afgelopen vrijdag, sloeg het danserke dit weekend waarschijnlijk opnieuw toe in Café Café. De politie vraagt extra alert te zijn en niet met wildvreemden beginnen te dansen. Mogelijk is de man afgelopen weekend gefilmd door één van de camera's in Café Café. Dat moet verder onderzoek uitwijzen.