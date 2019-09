25-jarige Diepenbekenaar 2 keer in 5 maanden tijd betrapt met drugs

Afgelopen nacht heeft een interventieploeg op de Tongersestraat te Bilzen om middernacht een voertuig met drie inzittenden onderschept in het kader van een verkeerscontrole. De bestuurder had geen alcohol gedronken en ook de afgenomen speekseltest tekende negatief. Maar bij één van de passagiers werd er wel drugs aangetroffen: een gebruikshoeveelheid ketamine. Dit werd in beslag genomen.

Op het commissariaat van Bilzen werden foto’s en vingerafdrukken van de passagier genomen. Bij het uitlezen van zijn GSM, konden speurders bezwarende berichten aantreffen die wezen in de richting van het dealen van drugs. De 25-jarige verdachte uit Diepenbeek werd daarop gearresteerd in opdracht van het Parket Limburg.

Het voertuig van de verdachte, dat achtergelaten was in Tongeren, werd doorzocht met een federale drughond. Tijdens deze fouille, werd nog een hoeveelheid ketamine aangetroffen. Deze drugs werden eveneens in beslag genomen.

De verdachte werd begin mei 2019 ook reeds betrapt op het dealen van ketamine, en dit in een discotheek in Hasselt. Volgende week dient de verdachte zich aan te bieden bij het Parket in het kader van strafbemiddeling.