25-jarige inbreker op heterdaad betrapt in Genk

In het gerechtsgebouw van Hasselt stonden vandaag een broer en zus uit Zonhoven terecht voor banden met de terreurgroep IS. De twee zouden lange tijd video's van IS hebben verspreid en ook hebben meegewerkt aan de vertaling van het tijdschrift van IS, om zo nieuwe strijders te rekruteren. We hebben nooit gedacht dat wat we deden zo een groot probleem zou zijn, vertelden ze aan de rechter. Voor het proces, het eerste terreurproces in Limburg, waren er verstrengde veiligheidsmaatregelen.