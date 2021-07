25-jarige vrouw uit Heers dood aangetroffen in bed

Een 43-jarige man uit Bilzen is gisteren betrapt op het rijden onder invloed van speed en marihuana. Een interventieploeg van de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst onderschepte de bestuurder op de Bilzersteenweg in Tongeren. Het voertuig van de Bilzenaar werd een maand geleden nog getakeld omdat de wagen niet verzekerd was, en ook niet was ingeschreven. Bij de controle gisteren bleek dat de bestuurder intussen wel een verzekering had afgesloten, maar dat de auto nog steeds niet werd ingeschreven. Ook hing er een duplicaat-kentekenplaat op de wagen, waarop met nagelgel een namaakstempel was aangebracht. De politie liet het voertuig daarom opnieuw takelen. Ook kreeg de bestuurder een speekseltest opgelegd. De test tekende positief voor het gebruik van speed en marihuana. Het rijbewijs van de 43-jarige Bilzenaar werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De 23-jarige passagier uit Tongeren, de vriendin van de bestuurder, had ook een gebruikershoeveelheid marihuana op zak. De drugs werden in beslag genomen. Ook werden verschillende processen-verbaal opgesteld.