250.000 euro voor MS-onderzoek UHasselt-UMaastricht

De druk op de Limburgse ziekenhuizen blijft groot. Het aantal coronapatiënten dat gisteren is opgenomen, is nog gestegen. Op de intensieve afdeling is er sprake van een lichte afname, door patiënten die het ziekenhuis verlaten hebben, maar ook door overlijden. In Limburg zijn al 1133 mensen gestorven door het coronavirus. De vierde golf lijkt nu al een week op een plateau te zitten. Het goede nieuws - voor zover we daarvan kunnen spreken - is dat het aantal besmettingen een licht dalende trend volgt. De R-waarde in Limburg is onder één gezakt. Dat betekent dat de epidemie in onze provincie afneemt. Maar we moeten de opgelegde maatregelen absoluut blijven volgen, om de druk op de ziekenhuizen te verlichten.