26 kinderen worden opgeleid tot levend standbeeld voor Beeldig Lommel

Voor een optreden van Noordkaap in de Hasseltse kanaalkom vrijdag is een podium van 20.000 kilo vanochtend op een ponton gehesen. Dat gebeurde verderop op het kanaal omdat de kraan voor dergelijke gewichten de binnenstad niet in kan. Het podium vaart namiddag op zijn plaats en wordt opengeklapt. Het is een nieuwe start op een unieke locatie voor het gratis stadsfestival dat aan zijn 39ste editie toe is.