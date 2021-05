- Vlaams minister Zuhal Demir zet het licht op groen voor de verdere ontwikkeling van de Ford-site. Dat moet leiden tot 2.500 extra jobs in Genk. De omgevingsvergunning voor de Ford-terreinen is de eerste die wordt afgeleverd na de stikstofregeling van de Vlaamse regering. - De vaccinatiestrategie voor jongeren opent perspectieven voor Pukkelpop. Een volwaardig festival voor tienduizenden jongeren in het derde weekend van augustus behoort tot de mogelijkheden waarover onderhandeld wordt.- Jongeren hebben nu meer dan ooit nood aan vooruitzichten. Dat blijkt uit getuigenissen van jong-volwassenen voor onze camera. - De coronacrisis leidt tot een record aantal crematies in Limburg. Amper een kwart van de overledenen wordt nog begraven.- En het Hasseltse bedrijf DroneMatrix, dat als één van de vijf producenten in de wereld automatische drones maakt, wil zijn expertise verankeren in Limburg.