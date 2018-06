30 jobs op de tocht bij SABCA Limburg

Door een reorganisatie bij SABCA Lummen, komen er 30 jobs in gevaar. De directie van SABCA heeft vandaag de ondernemingsraad op de hoogte gebracht dat ze de productie-eenheid in Lummen willen reorganiseren. Aanleiding hiervoor is een sterke daling van het werkvolume die te wijten is aan marktevoluties in de lucht- en ruimtevaartsector.

SABCA Lummen maakt deel uit van de SABCA groep, ze produceren en onderhouden componenten voor de lucht- en ruimtevaartsector. De productie-eenheid in Lummen stelt een honderdtal mensen tewerk en is gespecialiseerd in het fabriceren van elementen in composietmateriaal voor een aantal vliegtuigtypes van Airbus en zakenjets als Gulfstream G650 (Fokker). De site assembleert ook onderdelen voor de Ariane 5 raket.

Niet genoeg werk de komende 4 jaar

“Wij willen de composietactiviteit op lange termijn binnen de SABCA groep behouden” verklaart Thibauld Jongen, CEO van de SABCA Groep. “Er zijn geen concrete perspectieven, die de werkvolumes kunnen verhogen in de komende 4 jaar. Daarom willen we ons terugplooien op een kleinere organisatie die voldoende slagkracht, kennis en potentieel heeft om de toekomst met een positieve ingesteldheid tegemoet te gaan”.

30 jobs verdwijnen

Omwille van de marktevoluties en hun impact op de site heeft de directie van SABCA Limburg de intentie geuit om de productiecapaciteit in lijn te brengen met de verwachte werkvolumes. Hierdoor zouden 30 jobs verdwijnen. Chris Derdelinckx, Plant Manager van SABCA Limburg: "Ik besef uiteraard dat deze mededeling hard aankomt bij onze werknemers en hun gezin. Als onze intentie wordt bevestigd, willen we een constructieve dialoog aangaan met onze sociale partners en we verwachten dat we een gepaste oplossing zullen vinden in het belang van alle betrokken werknemers".