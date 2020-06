330.000 euro losgeld betaald aan gijzelnemers

Zes van de zeven verdachten die zijn opgepakt in de ontvoeringszaak van de 13-jarige jongen uit Genk, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van gijzeling. De meesten onder hen zijn geradicaliseerde moslims. De bekendste is Maaseikenaar Khalid Bouloudo, die eerder al twee keer veroordeeld werd voor terrorisme. Hij raakte bekend bij het grote publiek voor zijn aandeel in de dodelijke bomaanslagen in Madrid in 2004 waar 191 mensen het leven lieten.